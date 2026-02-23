Tragis! Bripda Dirja Pratama Tewas Diduga Dikeroyok Senior di Barak, Baru 1 Tahun Jadi Polisi

SULSEL - Anggota Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Bripda Dirja Pratama, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Daya, Kota Makassar.

Keluarga korban menduga kematian Dirja akibat penganiayaan oleh seniornya. Dugaan tersebut muncul setelah keluarga melihat darah keluar dari mulut korban.

‘’Korban baru dilantik jadi anggota polisi pada Desember 2025 lalu dan baru sekali kembali ke kampungnya untuk bertemu keluarga. Sebelumnya korban sehat,’’ujar nenek korban, Namri, Senin (23/2/2026).

Pria berusia 19 tahun tersebut sebelumnya dilarikan dari asrama Polda Sulsel ke rumah sakit pada Minggu pagi.

Namun, nyawanya tidak tertolong. Diduga korban yang baru satu tahun jadi polisi ini diduga tewas dianiaya seniornya di baraknya.

Rencananya korban akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Pincara pada hari Senin ini.

(Fahmi Firdaus )

