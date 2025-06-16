Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sidang TNI Tembak Mati 3 Polisi, Ini Pengakuan Peltu Lubis Soal Ide Buka Sabung Ayam

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |15:33 WIB
Sidang TNI Tembak Mati 3 Polisi, Ini Pengakuan Peltu Lubis Soal Ide Buka Sabung Ayam
Terdakwa penembak mati tiga polisi, Peltu Yun Heri Lubis/Foto: Dede Febriansyah-Okezone
A
A
A

PALEMBANG - Sidang kasus oknum TNI tembak mati tiga polisi saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung kembali dilanjutkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (16/6/2025). Sidang kali ini mendengarkan keterangan Kopda Bazarsah dan terdakwa Peltu Yun Heri Lubis.

Dalam persidangan, Peltu Lubis mengaku yang memiliki ide pertama kali membuka judi sabung ayam dan dadu kuncang (koprok) adalah terdakwa Bazarsah.

"Yang punya ide duluan Kopda Bazarsah komandan. Bilangnya 'bang kita buka gelanggang'. Saya setuju, terus kami buka gelanggang sabung ayam dan koprok. Empat kali pindah komandan, karena warga merasa terganggu banyak kendaraan parkir. Ya pokoknya merasa terganggu," ujar Lubis saat ditanya Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

Setelah berpindah-pindah, akhirnya tempat arena judi itu kembali ke kawasan Umbul Naga, Desa Karang Manik, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

"Kenapa kamu kembali lagi ke Umbul Naga?, katanya sepi ?," tanya Hakim Ketua.

"Karena yang punya lahan mengizinkan komandan, " jawab saksi Lubis.

Lubis mengaku menerima uang hasil keuntungan judi koprok senilai Rp300 ribu dan meminta uang bagian hasil dari judi sabung ayam dari Kopda Bazarsah senilai Rp200 ribu-Rp300 ribu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183756/pembunuhan-6Yc7_large.jpg
Tragis! Polisi Ingin Latih Atlet Paralayang Tewas Dibunuh PNS TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154037/viral-ldk0_large.jpg
Profil Brigadir Nurhadi, Anggota Polisi yang Tewas Dibunuh Atasannya saat Pesta Bareng Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153797/pembunuhan-Rtlm_large.jpg
Sosok Misri Wanita Cantik yang Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153711/pembunuhan-La9W_large.jpg
Kronologi Brigadir Nurhadi Dibunuh Komandan saat Pesta Bareng Wanita Cantik, Tewas Tenggelam Usai Dianiaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153695/viral-Q5Jl_large.jpg
Dua Perwira Polda NTB Pembunuh Brigadir Nurhadi Dipecat dan Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/337/3095629/aiptu_hidayat_suratnoharta_gugur_saat_bertugas_di_papua-Hm5C_large.png
Aiptu Hidayat Meninggal Dunia Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya Papua, Total 2 Polisi Gugur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement