HOME NEWS NUSANTARA

TNI AU Angkut 14 Ton Cabai Petani Bener Meriah ke Medan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |00:31 WIB
TNI AU Angkut 14 Ton Cabai Petani Bener Meriah ke Medan
TNI AU Angkut 14 Ton Cabai Petani Bener Meriah (foto: dok TNI AU)
A
A
A

BENER MERIAH - Pesawat milik TNI terus membantu pengangkutan hasil bumi petani yang terdampak bencana di Aceh. Kali ini, pesawat Hercules A-1339 milik TNI Angkatan Udara mengangkut sebanyak 14.000 kilogram cabai serta komoditas pertanian lainnya dari Kabupaten Bener Meriah menuju Medan, Sumatera Utara.

"Melaporkan dukungan pesawat untuk mengangkut logistik dan personel di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah," dikutip dari keterangan resmi TNI Angkatan Udara, Rabu (17/12/2025).

Selain mengangkut hasil bumi, pesawat Hercules tersebut juga mengakomodasi warga Aceh untuk menumpang. Disediakan kapasitas bagi 20 penumpang dengan prioritas lansia, perempuan, dan anak-anak.

Pesawat Hercules A-1339 yang dipiloti Kapten Pnb. Alwi tersebut melayani rute Bandara Rembele menuju Pangkalan Udara Soewondo, Medan, serta penerbangan sebaliknya.

Dalam video yang dibagikan TNI AU, tampak puluhan karung berisi cabai dipindahkan dari truk ke dalam badan pesawat. Selain cabai, hasil pertanian lain seperti tomat dan kol juga dimuat ke dalam lambung Hercules.

 

