Jembatan Bailey di Bireuen Segera Operasional, Warga: Sangat Membantu Aktivitas Kami

BIREUEN – Pembangunan jembatan bailey di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, ditargetkan rampung pada pekan ini. Hingga Senin (15/12/2025), progres pembangunan jembatan telah mencapai 85% dan diperkirakan dapat beroperasi secara optimal mulai Kamis (18/12/2025).

“Jembatan sedang dalam tahap penyelesaian dan sudah rampung sekitar 85 persen. Menurut keterangan penanggung jawab setempat, dalam tiga hari ke depan sudah bisa dilalui masyarakat,” ujar seorang warga bernama Ahyar saat melaporkan kondisi pembangunan jembatan, Senin.

Ahyar menjelaskan, lokasi pembangunan jembatan tersebut sebelumnya merupakan jalur alternatif penghubung Medan–Banda Aceh. Selain itu, jalur ini juga menghubungkan Kecamatan Peusangan Selatan dengan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng di Kabupaten Bireuen.

Namun, akses darat tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah tersebut. Di lokasi kejadian, badan jalan terbelah oleh aliran air sehingga tidak dapat dilalui kendaraan.

Ahyar mengatakan, warga setempat sangat bersyukur pemerintah bergerak cepat memperbaiki jalur alternatif tersebut dengan membangun jembatan bailey.

“Alhamdulillah, kami masyarakat sangat terbantu. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.