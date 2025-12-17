Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pascabencana. Pemerintah juga akan segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengatakan, Satgas tersebut dapat berperan sebagai wadah koordinasi yang terarah dan efektif dalam mendukung proses pemulihan di lapangan.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna cabinet, patut kita dukung dengan kepala dingin, dada yang lebar dan kerja cepat, negara hadir, situasi dipantau, dan kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja kongkret,” ujar Azis, Rabu (17/12/2025).

Politikus Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbuka sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pascabencana Sumatera.

“Satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekedar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Satgas harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia mendukung Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Satgas ini nantinya dapat berkoordinasi dengan kementerian hingga pemda untuk memulihkan tiga provinsi yang terdampak.

“Saya mendukung penuh arahan Presiden, untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan “semua kerja”, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat,”terangnya.

“Yang kedua, ada satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek. Ketiga target waktu dan standar kerja, kapan hunian sementara, kapan hunian tetap, kapan sekolah dan layanan kesehatan pulih. Keempat dampak ke warga sebagai ukuran Kelima, Build back better, bangun kembali lebih tangguh. Jangan menunggu bencana yang sama datang di kemudian hari,”lanjutnya.