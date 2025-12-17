Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Kirim 600 Dokter ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |20:43 WIB
Pemerintah Kirim 600 Dokter ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/ist
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1.053 orang. Sementara jumlah korban hilang yang terdata menjadi 200 jiwa.

Pemerintah akan mengirimkan tenaga medis ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pengiriman ini mencakup dokter koas, dokter internship, hingga dokter spesialis yang siap membantu pelayanan kesehatan di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang mengalami penumpukan tenaga medis, sementara daerah lain masih kekurangan dokter.

“Kami sudah memetakan kebutuhan secara rinci,”ujar Budi saat menghadiri International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) 2025 di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Ada daerah-daerah yang masih terisolasi seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang justru membutuhkan tenaga medis lebih banyak,” lanjutnya.

Budi mengatakan, sebanyak 600 dokter akan dikirim mulai pekan depan pada batch pertama. Langkah ini dilakukan untuk membantu dokter lokal yang telah kelelahan, bahkan sebagian terdampak langsung karena kehilangan tempat tinggal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190506//banjir_di_sumatera-J2Nb_large.jpg
BI Kirim Tambahan Uang Tunai ke Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190473//bencana-30Va_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera Akan Tekan Ekonomi Indonesia, Ini Hitung-hitungan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436//pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190420//kapal_asdp-JGC9_large.jpg
KMP Jatra I Diberangkatkan Angkut 44 Ton Bantuan ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190392//mendagri_tito_karnavian-ePJH_large.jpg
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri : Cek Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190387//operasi_modifikasi_cuaca-Rn41_large.jpg
Dukung Pemulihan Bencana Sumatera, Modifikasi Cuaca Digencarkan Tekan Hujan Ekstrem 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement