Pemerintah Kirim 600 Dokter ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1.053 orang. Sementara jumlah korban hilang yang terdata menjadi 200 jiwa.

Pemerintah akan mengirimkan tenaga medis ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pengiriman ini mencakup dokter koas, dokter internship, hingga dokter spesialis yang siap membantu pelayanan kesehatan di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang mengalami penumpukan tenaga medis, sementara daerah lain masih kekurangan dokter.

“Kami sudah memetakan kebutuhan secara rinci,”ujar Budi saat menghadiri International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) 2025 di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Ada daerah-daerah yang masih terisolasi seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang justru membutuhkan tenaga medis lebih banyak,” lanjutnya.

Budi mengatakan, sebanyak 600 dokter akan dikirim mulai pekan depan pada batch pertama. Langkah ini dilakukan untuk membantu dokter lokal yang telah kelelahan, bahkan sebagian terdampak langsung karena kehilangan tempat tinggal.