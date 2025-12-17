Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Temui Pengungsi Gayo Lues, Janji Percepat Pasokan Listrik dan BBM

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |22:58 WIB
Gibran Temui Pengungsi Gayo Lues, Janji Percepat Pasokan Listrik dan BBM
Wapres Gibran Rakabuming Raka (foto; Setwapres)
JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Gayo Lues pascabencana, termasuk pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat berdialog langsung dengan warga di Posko Pengungsian Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Rabu (17/12/2025).

Ia menegaskan, pemerintah melalui berbagai kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi.

“Tadi saya bersama Pak Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri PUPR, Pertamina, dan PLN. Nanti kita segerakan semuanya, listrik dan BBM,” kata Gibran.

Gibran melanjutkan, pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan, termasuk terputusnya puluhan jembatan yang berdampak pada kelancaran penyaluran logistik dan BBM.

“Ada 95 jembatan yang terputus. Jadi mohon maaf, Bapak-Ibu, karena jembatannya terputus, saya lihat di beberapa tempat pom bensin banyak antrean juga. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami di pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jembatan agar arus sembako, logistik, dan BBM bisa dilancarkan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
