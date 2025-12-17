Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Sumbar, Fokus Penanganan Bencana dan Infrastruktur

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |22:25 WIB
Prabowo ke Sumbar, Fokus Penanganan Bencana dan Infrastruktur
Presiden Prabowo Subianto di Sumbar (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, Rabu (17/12/2025) malam.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa bencana harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan, mengingat permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Ia juga menegaskan bahwa kondisi bencana yang sedang dihadapi harus diatasi secara bersama-sama.

"Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin 15 Desember 2025.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan secara cepat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 17.00 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190518//banjir-gqeO_large.jpg
Bencana Sumatera, GMNI: Percepat Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Pendekatan Ekologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190513//pemerintah-0sTo_large.jpg
Pemerintah Kirim 600 Dokter ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190506//banjir_di_sumatera-J2Nb_large.jpg
BI Kirim Tambahan Uang Tunai ke Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190476//tokoh_muda_papua_billy_mambrasar-y6GU_large.jpg
Sempat Terancam Turun, Dana Otsus Papua Rp12,6 Triliun Akhirnya Dipertahankan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190473//bencana-30Va_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera Akan Tekan Ekonomi Indonesia, Ini Hitung-hitungan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436//pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement