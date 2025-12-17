Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Terancam Turun, Dana Otsus Papua Rp12,6 Triliun Akhirnya Dipertahankan Prabowo

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:12 WIB
Sempat Terancam Turun, Dana Otsus Papua Rp12,6 Triliun Akhirnya Dipertahankan Prabowo
Tokoh muda Papua Billy Mambrasar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh muda Papua, Billy Mambrasar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas komitmen dan perjuangan pemerintah pusat dalam mempertahankan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp12,6 triliun. Hal ini disampaikan usai Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Selasa 16 Desember 2025.

Billy menjelaskan, bahwa sebelumnya terdapat rencana penurunan Dana Otsus Papua dari Rp12,6 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp10 triliun pada tahun 2026. Namun, berkat perhatian dan keberpihakan Presiden Prabowo, Dana Otsus Papua diupayakan tetap berada di angka Rp12,6 triliun sebagai bentuk nyata komitmen jangka panjang negara untuk memajukan Papua.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memperjuangkan dan mempertahankan Dana Otsus Papua tetap sebesar Rp12,6 triliun. Ini bukan sekadar soal angka anggaran, tetapi bukti komitmen negara untuk memastikan pembangunan Papua terus berjalan dan tidak mundur," ujar Billy, Rabu (17/12/2025).

Menurut Billy, keberlanjutan Dana Otsus sangat krusial untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai konsistensi anggaran penting agar program pembangunan tidak terputus dan mampu memberikan dampak jangka panjang.

 

