Seskab Teddy Ungkap Arahan Presiden Prabowo: Kenyamanan Stasiun dan Kereta Harus Ditingkatkan (Riyan Rizki)

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait moda transportasi kereta api di Indonesia. Teddy menuturkan, Presiden ingin seluruh kereta api dan stasiun dibuat nyaman.

1. Arahan Presiden Prabowo

Hal itu ia sampaikan usai mengunjungi dan menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

“Pak Presiden sudah 4 bulan lalu menyampaikan langsung ke beliau (Dirut KAI), beliau jadi Dirut baru juga, belum sampai 1 tahun,” kata Teddy kepada wartawan.

“Pak Presiden langsung memerintahkan beliau menambah gerbong, memperbaiki yang ada, membuat nyaman, tidak hanya kereta api jarak jauh ya, termasuk juga KRL dan lain sebagainya ditingkatkan kenyamanannya, termasuk stasiunnya,” ujarnya.

Teddy mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan seluruh stasiun seperti Gambir, Jatinegara hingga Senen kualitasnya ditingkatkan.

“Kemudian juga tidak hanya keretanya, stasiunnya. Ini Stasiun Senen tadi saya baca di sejarahnya itu dari 1912 kalau enggak salah stasiunnya. Di zaman Bapak Presiden, beliau ingin semua Stasiun Gambir, Senen, Jatinegara, dan lain sebagainya, dan keretanya harus kualitasnya meningkat membaik,” ucapnya.