Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Ungkap Arahan Presiden Prabowo: Kenyamanan Stasiun dan Kereta Harus Ditingkatkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:57 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait moda transportasi kereta api di Indonesia. Teddy menuturkan, Presiden ingin seluruh kereta api dan stasiun dibuat nyaman.

1. Arahan Presiden Prabowo

Hal itu ia sampaikan usai mengunjungi dan menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

“Pak Presiden sudah 4 bulan lalu menyampaikan langsung ke beliau (Dirut KAI), beliau jadi Dirut baru juga, belum sampai 1 tahun,” kata Teddy kepada wartawan.

“Pak Presiden langsung memerintahkan beliau menambah gerbong, memperbaiki yang ada, membuat nyaman, tidak hanya kereta api jarak jauh ya, termasuk juga KRL dan lain sebagainya ditingkatkan kenyamanannya, termasuk stasiunnya,” ujarnya.

Teddy mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan seluruh stasiun seperti Gambir, Jatinegara hingga Senen kualitasnya ditingkatkan.

“Kemudian juga tidak hanya keretanya, stasiunnya. Ini Stasiun Senen tadi saya baca di sejarahnya itu dari 1912 kalau enggak salah stasiunnya. Di zaman Bapak Presiden, beliau ingin semua Stasiun Gambir, Senen, Jatinegara, dan lain sebagainya, dan keretanya harus kualitasnya meningkat membaik,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Bangun Jembatan, DPR: Langkah Nyata Kapolri Tindaklanjuti Instruksi Presiden
Ada Efisiensi, Istana Pastikan Anggaran MBG dan Kopdes Tak Akan Dipotong
Wacana Potong Gaji Menteri dan DPR, Pemerintah Masih Hitung Detailnya
Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau
Situasi Timur Tengah Memanas, Indonesia Tunda Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Kumpulkan 6 Menteri, Mensesneg Ungkap Pemerintah Siapkan Evaluasi Besar-besaran ASN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement