Prabowo: Selamat Hari Pendidikan Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2026. Ucapan tersebut dibagikan Prabowo melalui unggahan Instagram Story di akun pribadi resminya, @prabowo, pada Sabtu (2/5/2026) pagi.

Ucapan dari Prabowo itu menampilkan ilustrasi sketsa hitam-putih. Dalam gambar, tampak memperlihatkan sosok Prabowo yang mengenakan kemeja safari tengah tersenyum lebar sambil menyalami dan berinteraksi dengan kerumunan siswa-siswi sekolah. Selain menampilkan antusiasme anak-anak, sketsa tersebut juga memperlihatkan kehadiran beberapa guru yang mendampingi di latar belakang.

Di bagian atas dari ilustrasi gambar, tertulis kalimat “Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026”. Sementara pada bagian bawah, tertera nama lengkap “Prabowo Subianto” dengan jabatan resmi sebagai “Presiden Republik Indonesia”.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi telah menerbitkan pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 melalui surat edaran bernomor 8844/T/MDM.A5/HM.01.00/2026 tertanggal 27 April 2026.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh instansi pusat, daerah, hingga satuan pendidikan di dalam dan luar negeri dalam menyelenggarakan peringatan Hardiknas. Dalam edaran tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menetapkan tema Hardiknas 2026 yaitu “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Tema ini menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Selain itu, Kemendikdasmen juga mencanangkan bulan Mei sebagai Bulan Pendidikan Nasional. Penetapan ini diharapkan dapat mendorong berbagai pihak untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

(Awaludin)

