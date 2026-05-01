Di Hadapan 400 Ribu Buruh, Prabowo Tegaskan Tak Akan Gentar Bela Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Sejak subuh, kawasan Monas telah dipadati 400 ribu buruh dari berbagai daerah yang datang untuk menyuarakan aspirasi, sekaligus merayakan momentum solidaritas buruh.

Kepala Negara yang tiba melalui pintu barat daya Monas langsung disambut riuh oleh para buruh yang memadati kawasan tersebut. Sorak sorai, tepuk tangan, serta kibaran bendera serikat pekerja menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan harapan.

Di panggung utama, Presiden Prabowo tampak melambaikan tangan sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan semangat para buruh. Acara peringatan Hari Buruh Internasional pun dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan kepadanya untuk hadir bersama di hari buruh internasional.

"Hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya," ucap Presiden.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, petani, nelayan, dan pekerja, menurut Presiden, menjadi salah satu fondasi dalam kepemimpinannya. Presiden pun menyampaikan komitmennya untuk terus mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat.

"Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit," katanya.