Prabowo Akan Bangun Kota-Kota Baru, Tiap Wilayah Ada 100 Ribu Rumah untuk Buruh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membuat kota-kota baru di Indonesia, dimana setiap kota akan ada 100 ribu rumah. Rencana ini untuk memenuhi kebutuhan hunian untuk buruh.

Demikian disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Awalnya dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membangun rumah dari 350 ribu unit menjadi minimal satu juta unit rumah tahun ini.

“Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah. Rumah susun 100 ribu,” katanya.

Prabowo juga memerintahkan bahwa kota-kota baru tersebut harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, hingga rumah sakit.

Selain itu, pemerintah berencana meluncurkan program kartu khusus bagi buruh agar dapat menikmati fasilitas transportasi umum dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan mendekati gratis.