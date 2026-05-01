HOME NEWS NASIONAL

Kata Buruh soal Perayaan May Day 2026 di Monas: Lebih Seru dan Panas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |14:20 WIB
Kata Buruh soal Perayaan May Day 2026 di Monas: Lebih Seru dan Panas
Kata Buruh soal Perayaan May Day 2026 di Monas: Lebih Seru dan Panas
JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Peringatan tahun ini berlangsung meriah.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini dikemas dengan konsep pesta rakyat yang menghadirkan hiburan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peringatan Hari Buruh ini juga turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah buruh yang hadir memberikan tanggapan beragam terhadap suasana May Day tahun ini. Salah satu buruh asal Cikarang, Febri, menilai perayaan terasa lebih meriah dibandingkan sebelumnya.

"Lebih meriah, lebih berbaur, terus banyak UMKM dan lebih enak aja sih daripada sebelumnya," ungkapnya saat diwawancarai.

Namun, tidak semua merasakan hal sama. Buruh lainnya, Rina, mengaku kondisi di lapangan terasa lebih panas, baik dari segi cuaca maupun situasi. Sementara Wanda justru melihat sisi positif dari keramaian yang ada.

"Lebih panas," kata Rina.

“Kalau menurut aku emang lebih seru sih, lebih rame dari yang sebelumnya,” timpal Wanda.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan ini turut mendapat perhatian dari para buruh. Febri menilai kehadiran kepala negara menjadi sinyal positif pemerintah memberi perhatian lebih kepada pekerja.

"Berarti Presiden tuh lebih menghargai kita sebagai buruh dan lebih support terus tidak memandang sebelah mata apa yang lain," sebutnya.

 

Ribuan Motor dan Puluhan Bus Menuju Monas Hadiri Hari Buruh, Lalu Lintas Macet Parah!
Prabowo Akan Hadiri May Day 2026, Ribuan Buruh Padati Kawasan Monas
Selayang Pandang Hari Buruh, Berawal dari Tragedi Berdarah di AS hingga Jadi Libur Nasional
Awas Macet, Hindari Ruas Jalan Menuju Monas saat Hari Buruh
Presiden Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas
Prabowo Akan Hadiri Peringatan May Day di Monas, Bukti Pemerintah Berdiri Bersama Buruh
