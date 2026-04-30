Awas Macet, Hindari Ruas Jalan Menuju Monas saat Hari Buruh

JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat 1 Mei 2026. Peringatan yang dihadiri para buruh diperkirakan akan memicu kepadatan arus lalu lintas.

“Sehubungan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada hari Jumat, 01 Mei 2026 pukul 06.00 s.d 18.00 WIB,” tulis Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro, Rabu (29/4/2026).

Dalam unggahan tersebut disebutkan potensi kepadatan terjadi di seluruh ruas jalan menuju Monas. Hal ini dikarenakan ribuan bus akan mengantarkan peserta ke lokasi kegiatan.

“Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas pada seluruh ruas jalan menuju Monas mengingat ribuan bus akan mengantarkan peserta ke lokasi kegiatan,” lanjutnya.

Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk menghindari ruas jalan menuju kawasan Monas selama kegiatan berlangsung. “Bagi para pengendara, diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut dan selalu mengikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan serta kelancaran bersama. Tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan lalu lintas yang ada,” tulisnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.