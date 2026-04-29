Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |18:45 WIB
Presiden Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day di Monumen Nasional (Monas) pada Jumat 1 Mei 2026. Tak hanya hadir, Kepala Negara juga disebut akan memberikan kejutan.

"Presiden akan datang jam 08.00 pagi. Jam 08.00 pagi, dan patut dicatat, saya tadi meminta kepada Sekneg, seluruh Presiden Konfederasi Buruh duduk bersama Presiden di panggung utama," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, dalam konferensi persnya di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menyampaikan, massa buruh akan masuk sejak pukul 05.30 WIB di area Monas. Total, akan ada sekitar 400 orang yang merupakan gabungan buruh dan pengemudi ojek online.

"Bapak Presiden akan menyampaikan kejutan besok," ujarnya.

Andi mengaku tak bisa menyampaikan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud. Namun, dia hanya membocorkan bahwa kejutan itu berkaitan dengan ojek online, ratifikasi ILO, dan ada beberapa kebijakan yang akan disampaikan untuk kesejahteraan buruh Indonesia.

"Jadi besok Presiden akan menyampaikan langsung, saya tidak dapat mendahului beliau," tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement