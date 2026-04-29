Presiden Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day di Monumen Nasional (Monas) pada Jumat 1 Mei 2026. Tak hanya hadir, Kepala Negara juga disebut akan memberikan kejutan.

"Presiden akan datang jam 08.00 pagi. Jam 08.00 pagi, dan patut dicatat, saya tadi meminta kepada Sekneg, seluruh Presiden Konfederasi Buruh duduk bersama Presiden di panggung utama," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, dalam konferensi persnya di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menyampaikan, massa buruh akan masuk sejak pukul 05.30 WIB di area Monas. Total, akan ada sekitar 400 orang yang merupakan gabungan buruh dan pengemudi ojek online.

"Bapak Presiden akan menyampaikan kejutan besok," ujarnya.

Andi mengaku tak bisa menyampaikan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud. Namun, dia hanya membocorkan bahwa kejutan itu berkaitan dengan ojek online, ratifikasi ILO, dan ada beberapa kebijakan yang akan disampaikan untuk kesejahteraan buruh Indonesia.

"Jadi besok Presiden akan menyampaikan langsung, saya tidak dapat mendahului beliau," tuturnya.

(Arief Setyadi )

