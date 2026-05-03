HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wagub DKI: Buruh Tulang Punggung Penjaga Denyut Ekonomi Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |17:05 WIB
Wagub DKI: Buruh Tulang Punggung Penjaga Denyut Ekonomi Jakarta
Wagub DKI Jakarta Rano Karno (Foto: Dok PDIP/Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dan PDIP dalam mengawal kesejahteraan para pekerja. Baginya, kelas pekerja merupakan tulang punggung yang menjaga denyut ekonomi Jakarta.

Hal itu disampaikan Rano Karno saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Buruh Internasional 2026 bertajuk ‘Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari’ di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).

Dalam orasinya di hadapan ribuan buruh, ia menyebut kaum pekerja bukan sekadar elemen penggerak, melainkan tulang punggung ekonomi Ibu Kota.

"Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita diingatkan untuk tidak abai terhadap hak-hak pekerja. Karena pada kenyataannya, para pekerja adalah tulang punggung yang menjaga roda perekonomian Jakarta tetap bergerak," ujar Rano.

Rano menjelaskan, semangat Hari Buruh lahir dari perjuangan panjang untuk keadilan, bukan dari ruang yang tenang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh demi menciptakan iklim kerja yang kondusif.

