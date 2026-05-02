Libur Hari Buruh, 181 Ribu Kendaraan Melintas di 3 Ruas Tol Regional

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |16:16 WIB
Libur Hari Buruh, 181 Ribu Kendaraan Melintas di 3 Ruas Tol Regional (Dok Jasa Marga)
JAKARTA - Sebanyak 181.962 kendaraan melintas di ruas tol regional Nusantara pada momen libur Hari Buruh, yakni 30 April hingga 1 Mei 2026. Jumlah ini menunjukkan kenaikan volume lalu lintas

"Tercatat total volume lalin di tiga Ruas Tol Regional Nusantara sebanyak 181.962 kendaraan, meningkat sebesar 11,84% dibanding lalin normal yaitu 162.701 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, volume lalin di ruas Tol Balikpapan–Samarinda tercatat sebesar 21.657 kendaraan. Jumlah itu naik 5,4% dari volume lalin normal yakni 20.548 kendaraan.

Ruas Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa tercatat volume lalin sebanyak 125.030 kendaraan melintas. Jumlah itu meningkat 8,09% dari volume lalin normal yakni 115.673 kendaraan. 

Lalu ruas Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan tercatat total volume lalin sebesar 35.275 kendaraan. Jumlah itu meningkat 33,21% dari total volume lalin normal yakni 26.480 kendaraan.

"Tercatat sebanyak 20.826 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 50,23% dibanding total volume lalin normal yaitu 13.863 kendaraan. Sementara itu, sebanyak 14.249 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 35,4% dibanding total volume lalin normal yaitu 12.479 kendaraan," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

