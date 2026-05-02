Libur Hari Buruh, 181 Ribu Kendaraan Melintas di 3 Ruas Tol Regional

JAKARTA - Sebanyak 181.962 kendaraan melintas di ruas tol regional Nusantara pada momen libur Hari Buruh, yakni 30 April hingga 1 Mei 2026. Jumlah ini menunjukkan kenaikan volume lalu lintas.

"Tercatat total volume lalin di tiga Ruas Tol Regional Nusantara sebanyak 181.962 kendaraan, meningkat sebesar 11,84% dibanding lalin normal yaitu 162.701 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, volume lalin di ruas Tol Balikpapan–Samarinda tercatat sebesar 21.657 kendaraan. Jumlah itu naik 5,4% dari volume lalin normal yakni 20.548 kendaraan.

Ruas Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa tercatat volume lalin sebanyak 125.030 kendaraan melintas. Jumlah itu meningkat 8,09% dari volume lalin normal yakni 115.673 kendaraan.

Lalu ruas Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan tercatat total volume lalin sebesar 35.275 kendaraan. Jumlah itu meningkat 33,21% dari total volume lalin normal yakni 26.480 kendaraan.

"Tercatat sebanyak 20.826 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 50,23% dibanding total volume lalin normal yaitu 13.863 kendaraan. Sementara itu, sebanyak 14.249 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 35,4% dibanding total volume lalin normal yaitu 12.479 kendaraan," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.