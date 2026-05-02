HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Ancam 'Kuasai' Kuba Seketika

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |11:00 WIB
Trump Ancam 'Kuasai' Kuba Seketika
Presiden AS Donald Trump (foto: AP News)
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut AS bisa “mengambil alih” Kuba “hampir seketika”. Pernyataan itu muncul di tengah langkah pemerintahannya memperluas sanksi terhadap negara tersebut.

Dalam sebuah acara, Trump mengisyaratkan kemungkinan pengerahan kekuatan militer, termasuk angkatan laut, sebagai bagian dari tekanan terhadap Havana.

“Kuba, yang akan kita kuasai hampir segera,” ujar Trump, seperti dikutip dari indianexpress, Minggu (2/5/2026). 


Trump bahkan menggambarkan skenario simbolis di mana kapal induk AS mendekat ke pantai Kuba. “Mereka akan berkata, ‘terima kasih banyak. Kami menyerah.’”

Pernyataan itu disampaikan seiring pemerintah AS mengeluarkan kebijakan baru yang memperketat sanksi terhadap Kuba. Berdasarkan laporan Reuters, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menargetkan individu dan entitas yang terkait dengan aparat keamanan Kuba, serta sektor strategis seperti energi, pertambangan, jasa keuangan, dan pertahanan.

Kebijakan ini juga membuka kemungkinan penerapan sanksi sekunder terhadap pihak asing yang berbisnis dengan entitas yang masuk daftar hitam.

 

