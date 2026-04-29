HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Terima Raja Charles: Puji Inggris Teman Dekat AS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |08:07 WIB
Trump Terima Raja Charles: Puji Inggris Teman Dekat AS
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memuji hubungan istimewa antara AS dengan Inggris. Pujian itu dilontarkannya saat upacara penyambutan  militer untuk Raja Charles dan Ratu Camilla di Gedung Putih.

1. Trump Puji Inggris

“Dalam berabad-abad sejak kita memenangkan kemerdekaan kita, warga Amerika tidak memiliki teman yang lebih dekat daripada Inggris,” kata Trump, melansir Guardian, Rabu (29/4/2026).

Ia memberikan penghormatan kepada “esensi” dari “hubungan istimewa” setelah Perang Dunia II. 

“Pemahaman tentang ikatan unik bangsa kita dan peran dalam sejarah adalah esensi dari hubungan istimewa kita dan kita berharap itu akan selalu tetap seperti itu,” katanya.

Kunjungan Charles yang sensitif secara diplomatik ini terjadi di tengah kritik publik Trump terhadap Keir Starmer atas perang di Iran. Para pejabat di Downing Street berharap diplomasi kekuatan lunak keluarga kerajaan dapat membantu menyembuhkan keretakan tersebut.

Selama sambutan resmi, Trump mengatakan bahwa merupakan "hak istimewa yang luar biasa" untuk menjamu pasangan kerajaan. Trump menyebut Charles sebagai "pria yang sangat elegan", memuji mendiang Ratu Elizabeth II sebagai "wanita yang sangat istimewa" dan mengungkapkan bahwa ibunya, Mary, pernah "terpesona" oleh raja ketika ia masih muda.

Presiden dan Melania Trump menggelar upacara militer yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk tamu kerajaan mereka, dengan Charles dan Camilla menyaksikan pertunjukan tersebut di Washington DC bersama tuan rumah mereka, bersama sekelompok pejabat undangan dan ratusan penonton.

 


