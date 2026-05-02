AS Bakal Tarik 5 Ribu Pasukan di Jerman Buntut Perselisihan Trump-Merz (AP News)

JAKARTA - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) berencana menarik 5.000 pasukan dari Jerman, di tengah perselisihan antara Presiden Donald Trump dan Kanselir Jerman Friedrich Merz terkait perang dengan Iran.

1. Bakal Tarik Pasukan

Keputusan ini diambil sehari setelah Trump mengkritik Merz, yang menyatakan AS telah "dipermalukan" oleh para negosiator Iran.

Melansir BBC, Sabtu (2/5/2026), AS memiliki kehadiran militer yang signifikan di Jerman, dengan lebih dari 36.000 pasukan aktif yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan di seluruh negeri pada Desember lalu.

"Kehadiran tentara Amerika di Eropa, dan khususnya di Jerman, adalah demi kepentingan kita dan kepentingan AS," kata Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius mengatakan kepada Kantor Berita Jerman di Berlin.

Pada saat yang sama, ia menegaskan keputusan tersebut bukanlah kejutan.

Fakta bahwa AS akan menarik pasukan dari Eropa dan juga dari Jerman "dapat diprediksi", katanya.

Dalam unggahan media sosial pada Kamis, Trump mengatakan Merz "melakukan pekerjaan yang buruk" dan memiliki "berbagai macam masalah", termasuk masalah imigrasi dan energi. Trump juga menyarankan untuk menarik pasukan AS dari Italia dan Spanyol.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan perintah tentang pasukan AS di Jerman berasal dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

"Keputusan ini mengikuti tinjauan menyeluruh terhadap postur kekuatan Departemen di Eropa dan sebagai pengakuan atas kebutuhan dan kondisi di lapangan," katanya.

"Kami memperkirakan penarikan akan selesai dalam enam hingga dua belas bulan ke depan."

Trump, seorang kritikus lama aliansi NATO, telah mengecam sekutu atas penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam operasi untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Saat ditanya pada Kamis apakah ia juga akan mempertimbangkan untuk menarik pasukan AS dari Italia dan Spanyol, Trump menjawab mungkin.

"Saya mungkin akan melakukannya - lihat, mengapa tidak?"

"Italia tidak membantu kita sama sekali dan Spanyol sangat buruk," katanya.

"Dalam semua kasus, mereka berkata, 'Saya tidak ingin terlibat.'"