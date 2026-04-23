Sekretaris AL AS Mendadak Mundur saat Blokade Pelabuhan Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |07:38 WIB
WASHINGTON - Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) John C Phelan mengundurkan diri dari pemerintahan. Pengunduran dirinya akan segera berlaku. 

Demikian disampaikan Juru Bicara utama Pentagon, Sean Parnell, melalui media sosial pada Rabu (22/4/2026), melansir Xinhua.

Parnell, yang juga asisten Menteri Pertahanan untuk urusan publik, mengatakan dalam sebuah unggahan singkat di X, menteri angkatan laut akan meninggalkan jabatannya, tanpa memberikan penjelasan apa pun atas kepergian mendadak tersebut.

Ia menambahlan, Wakil Sekretaris Angkatan Laut Hung Cao akan mengambil alih peran sementara.

Pengumuman ini disampaikan saat Angkatan Laut AS melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di dekat Selat Hormuz selama gencatan senjata dalam perang dengan Iran.

