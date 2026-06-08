Breaking News! Tsunami Terjang Sejumlah Wilayah Indonesia Usai Gempa Dahsyat M7,7 Mindanao

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini tsunami telah terdeteksi di tiga wilayah pascagempa kekuatan M7,7 yang berpusat di Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026).

Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama mengatakan, bahwa tsunami sudah tercatat di tiga lokasi sampai saat ini, yaitu pertama di Ulu Siau, kemudian di Maluku Utara Melonguane, dan Loloda Halmahera.

“Tetapi, tinggi tsunaminya berkisar antara 9 sentimeter sampai 18 sentimeter,” ujar Nelly saat konferensi pers.

Nelly pun meminta seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi dari BMKG karena berdasarkan pemodelan, ada beberapa wilayah yang statusnya berada di tingkat Siaga dan Waspada.

Sementara, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,80° LU ; 125,14° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 Km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km.