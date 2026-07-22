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Korban Terakhir Ledakan Rumah Mewah di Medan Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |13:36 WIB
Korban Terakhir Ledakan Rumah Mewah di Medan Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup
Tim SAR menemukan korban terakhir ledakan rumah di Medan.
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JAKARTA - Korban terakhir dari insiden ledakan sebuah rumah mewah di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, telah ditemukan oleh tim SAR Gabungan. Insiden yang terjadi pada Senin (20/7/2026) ini menyebabkan tiga korban meninggal dunia.

Korban ditemukan pada Selasa (21/7/2026) pukul 18.20 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban tersebut, seluruh korban berhasil dievakuasi dan operasi pencarian serta pertolongan (SAR) resmi ditutup.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan selaku Search Mission Coordinator (SMC), Hery Marantika mengatakan, korban terakhir ditemukan setelah pencarian intensif yang dilakukan Tim SAR Gabungan selama hari kedua operasi.

"Alhamdulillah, pada pukul 18.20 WIB Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban terakhir yang sebelumnya masih dinyatakan hilang. Seluruh korban telah berhasil dievakuasi sehingga Operasi SAR terhadap peristiwa runtuhnya bangunan akibat dugaan ledakan gas rumah tangga di Medan Polonia resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja secara profesional, solid, dan tetap mengedepankan keselamatan personel selama operasi berlangsung," kata Hery dalam keterangannya.

Ledakan yang diduga disebabkan oleh gas tersebut menyebabkan bagian rumah hancur.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan kemudian mengerahkan tim rescue beserta peralatan Urban Search and Rescue (USAR) untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR gabungan.

Pada hari kedua operasi, personel dibagi ke dalam empat Search and Rescue Unit (SRU). Tim juga mengoptimalkan penggunaan drone thermal, peralatan ekstrikasi, serta dukungan alat berat berupa crane, ekskavator, mobil tangga pemadam kebakaran, dan alat pemotong besi untuk membuka akses menuju lokasi yang diduga masih terdapat korban.

 

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