Bupati Bogor Tinjau Raiser Ikan Hias BRIN, Perkuat Kolaborasi Inovasi Perikanan

BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Kepala Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dadan Moh. Nurjaman mengunjungi Raiser Ikan Hias Cibinong.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bogor meninjau secara langsung berbagai inovasi dan teknologi di bidang perikanan yang dikembangkan BRIN. Kedua pihak juga membahas peluang kerja sama dalam pemanfaatan Raiser Ikan Hias sebagai salah satu upaya mendukung pengelolaan sektor perikanan di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan BRIN diharapkan mampu menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas sektor perikanan.

"InsyaAllah, kolaborasi BRIN dan Pemerintah Kabupaten Bogor ini akan memperkuat inovasi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan manfaat nyata bagi para pembudidaya dan peternak ikan, juga masyarakat Kabupaten Bogor," ujar Rudy.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen mendorong pemanfaatan hasil riset dan teknologi sebagai bagian dari penguatan sektor perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Agustina Wulandari )

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