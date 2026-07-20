Gunung Mas Kaya SDA, Aleg Partai Perindo Minta UMKM Lokal Jadi Penggerak Ekonomi

KUALA KURUN - Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila belum mampu diolah menjadi produk bernilai tambah. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelaku usaha lokal dinilai menjadi kunci agar manfaat ekonomi daerah benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian Anggota DPRD Gunung Mas dari Partai Perindo, Darwinson Concon, yang mendorong Pemerintah Kabupaten Gunung Mas lebih serius membuka ruang usaha sekaligus memperkuat pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut dia, masyarakat lokal harus menjadi pihak utama yang menikmati potensi ekonomi dari kekayaan sumber daya alam daerah.

Darwinson menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan. Peningkatan kapasitas SDM harus berjalan beriringan agar masyarakat memiliki kemampuan mengelola dan mengolah potensi sumber daya alam menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

"Pelaku UMKM perlu mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, peluang usaha bagi masyarakat bisa semakin terbuka, potensi daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan pada akhirnya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujar Darwinson dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Kurun, Sepang, dan Mihing Raya itu menilai peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Menurut dia, tanpa kemampuan mengelola sumber daya alam, manfaat ekonomi justru akan lebih banyak dinikmati pihak lain.