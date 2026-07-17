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Rampungkan Struktur 15 DPD di Sulut, Perindo Siap Hadapi Verfak dan Kawal Program Gubernur YSK

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |16:56 WIB
Rampungkan Struktur 15 DPD di Sulut, Perindo Siap Hadapi Verfak dan Kawal Program Gubernur YSK
DPW Perindo Sulut serahkan SK definitif kepengurusan kepada 15 DPD se-Sulawesi Utara (foto: dok ist)
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MANADO - Kesiapan struktur organisasi menjadi salah satu penentu bagi partai politik dalam menghadapi tahapan verifikasi, sebagai syarat mengikuti agenda politik nasional. Di Sulawesi Utara, Partai Perindo merampungkan kepengurusan definitif di seluruh kabupaten dan kota untuk memperkuat konsolidasi menghadapi verifikasi faktual.

DPW Partai Perindo Sulawesi Utara menyerahkan Surat Keputusan (SK) definitif kepengurusan kepada 15 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Sulawesi Utara di Kantor DPW Partai Perindo Sulut, Jumat (17/7/2026). SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Sulut Meyvo Rumengan kepada seluruh ketua DPD.

Meyvo menjelaskan, seluruh DPD kini telah memiliki kepengurusan definitif dengan komposisi lengkap sebanyak 25 orang. Menurutnya, proses penerbitan SK di DPP Partai Perindo berlangsung cepat sebelum akhirnya diserahkan kepada seluruh pengurus daerah.

"Hari ini kami telah melaksanakan penyerahan SK definitif di 15 kabupaten dan kota. Kenapa definitif? Karena setiap DPD sudah memiliki kepengurusan lengkap sebanyak 25 orang. Proses di DPP hanya tiga hari, saya jemput langsung SK tersebut dan hari ini sudah kami serahkan," ujar Meyvo dalam keterangannya.

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