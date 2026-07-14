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Tahun Ajaran Baru, Salomiel Buraen Bagikan 800 Buku dan Alat Tulis untuk Siswa di Kupang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |11:05 WIB
Tahun Ajaran Baru, Salomiel Buraen Bagikan 800 Buku dan Alat Tulis untuk Siswa di Kupang
Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Perindo, Salomiel Arnius Buraen membagikan 800 buku dan alat tulis untuk siswa di Kupang
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KUPANG - Kebutuhan perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru masih menjadi beban bagi sebagian keluarga. Bantuan perlengkapan belajar menjadi salah satu bentuk dukungan untuk meringankan beban orang tua sekaligus membantu siswa mengikuti kegiatan belajar.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Perindo, Salomiel Arnius Buraen, membagikan sekitar 800 buku dan alat tulis kepada siswa di wilayah Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, akhir pekan lalu.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban orang tua dan memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar," ujar Salomiel, Selasa (14/7/2026).

Dia mengatakan, pendidikan merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Pendidikan merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Kupang," tutur Sarjana Pendidikan lulusan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ini.

Sebanyak 800 paket buku dan alat tulis disalurkan kepada siswa mulai jenjang PAUD hingga SMA saat Salomiel melaksanakan reses di wilayah Oenesu yang dipusatkan di GMIT Oemathonis Nait.

 

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