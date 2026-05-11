Eks Pj Sekda Kupang Gabung Perindo NTT, Konsolidasi Politik Diperkuat

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |15:48 WIB
A.D.E. Manafe bersama Sekjen Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (foto: ist)
JAKARTA - Mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Kupang, A.D.E. Manafe resmi bergabung dengan Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT). Bergabungnya figur birokrat senior tersebut dinilai memperkuat konsolidasi politik partai menjelang kontestasi politik mendatang.

Kehadiran A.D.E. Manafe disambut langsung Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Senin (11/5/2026).

Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa mengatakan, bergabungnya A.D.E. Manafe menjadi sinyal positif bahwa Perindo mulai mendapat kepercayaan dari kalangan profesional dan birokrat daerah.

"Dengan bergabungnya sosok yang dikenal sebagai ‘jenderal birokrat’, kami optimistis Perindo NTT dapat mengembalikan kursi-kursi yang sempat hilang, khususnya di parlemen Kota Kupang," ujar Simson.

Menurutnya, pengalaman panjang A.D.E. Manafe di dunia birokrasi menjadi nilai tambah dalam membaca persoalan riil masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga kebutuhan dasar warga.

 

