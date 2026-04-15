Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Aleg Perindo Dorong Perhatian untuk Lansia di Lobar

LOMBOK BARAT - Ketimpangan sosial di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Di tengah upaya mendorong kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat, masih terdapat warga yang hidup dalam keterbatasan ekstrem tanpa akses perlindungan sosial yang memadai.

Kondisi tersebut dialami Papuq Reme (80), warga Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Ia hidup sebatang kara di sebuah gubuk reyot yang jauh dari kata layak huni, tanpa bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang dasar kehidupan lansia.

Gubuk berukuran sekitar 2 x 3 meter itu terbuat dari papan kayu, dengan lantai tanah dan atap ilalang. Tidak terdapat ventilasi udara, sehingga ruangan terasa pengap. Di dalamnya, Papuq Reme hanya berbaring di tempat tidur bambu yang lusuh, dikelilingi pakaian dan barang seadanya.

Kondisi tersebut mengundang perhatian Ketua Fraksi Perindo DPRD Lombok Barat, Syamsuariansyah, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat. Ia turun langsung meninjau sekaligus memberikan bantuan kebutuhan pokok.

"Bertahan hidup dengan kondisi sangat terbatas, itu membuat saya kehabisan kata-kata," ujar Syamsuariansyah.