Soal Ambang Batas Parlemen, Waketum Perindo: Jangan Sampai Suara Terbuang Sia-sia!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

Ia menegaskan pentingnya menjaga amanat rakyat sebagaimana adagium Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan.

Andi mengungkapkan, pada Pemilu 2024 terdapat sekitar 17,3 juta suara atau setara 11,3 persen suara nasional yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.

“Jangan sampai suara ini menjadi sia-sia atau terbuang,” tegas Andi, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, jika akumulasi suara yang terbuang itu diposisikan sebagai partai politik, maka jumlahnya setara dengan peringkat kelima secara nasional.