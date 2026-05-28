Perindo Gelar Warung Murah dan Cek Kesehatan Gratis saat Iduladha di Paseban, Warga: Bermanfaat Banget!

JAKARTA - Warga RW 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat mengapresiasi rangkaian kegiatan Perayaan Iduladha 1447 Hijriah, yang digelar Partai Perindo bersama masyarakat, Kamis (28/5/2026).

Selain pemotongan hewan kurban dan pembagian daging, kegiatan tersebut juga dilengkapi layanan cek kesehatan gratis hingga warung murah.

Warga setempat, Dini Widiyanti mengatakan, kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis yang dihadirkan Partai Perindo disambut antusias warga, bahkan diikuti masyarakat dari RW lain.

"Kami berterima kasih sudah diberikan kesehatan gratis juga, makan gratis, itu bermanfaat sekali sama masyarakat setempat bahkan dari RW lain pun ada yang kebagian juga," ujar Dini saat ditemui, Kamis (28/5/2026).

Dini menyebut sedikitnya ada sekitar 50 warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, untuk mengetahui kondisi kesehatannya masing-masing.