Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Usai Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur

JAKARTA – Kecelakaan di perlintasan kereta api kembali menguak persoalan mendasar dalam tata kelola transportasi publik, terutama terkait aspek keselamatan dan kapasitas layanan. Peristiwa berulang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.

Insiden di Bekasi Timur menjadi momentum untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, tidak hanya pada penanganan insiden, tetapi juga pada pembenahan struktur layanan dan infrastruktur.

Dorongan Evaluasi Sistemik dan Empati Publik

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marganamahendra menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Ia berharap korban mendapatkan penanganan terbaik.

“Kami mengucapkan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan di perlintasan kereta api di Bekasi Timur. Doa kami menyertai seluruh korban yang terdampak,” ucap Manik saat dihubungi, Kamis (30/4/2026).