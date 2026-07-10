Perindo Hadirkan Sembako Murah Lewat Program Warung Kita

JAKARTA - Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu memutar roda ekonomi masyarakat, khususnya di tengah situasi sulit. Kali ini, Perindo menggelar program tebus sembako murah bertajuk Warung Kita.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sunter Bendungan Jago, RT 9/RW 1, Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026). Melalui program tersebut, Partai Perindo memperkuat komitmen terhadap ekonomi kerakyatan dengan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Plt Ketua DPW Partai Perindo, Manik Marganamahendra mengatakan, program ini diharapkan dapat mendongkrak ekonomi warga sekaligus memudahkan anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk memenuhi kebutuhan dapur. Dia mengatakan Partai Perindo berencana memperluas cakupan program ini ke berbagai wilayah lain, baik di dalam maupun di luar ibu kota.

"Hari ini kami ada aktivitas Warung Kita. Ini adalah salah satu program dari Partai Perindo untuk membantu masyarakat menyediakan harga sembako terjangkau," kata Manik.

"Jadi kami bekerja sama dengan warung sekitar, supaya ekonomi di sekitar warga, di sekitar RT, RW, kecamatannya itu bisa berputar juga. Di sisi lain, ini kami amanatkan atau kami khususkan kepada anggota yang punya Kartu Tanda Anggota atau KTA Perindo, khususnya di wilayah-wilayah saat ini di Kemayoran, Jakarta Pusat," tambahnya.