BREAKING NEWS: Kortas Tipidkor Polri Datangi Ruko di Cipete, Diduga Gelar Penggeledahan

Aparat kepolisian mendatangi kawasan ruko di Jalan Asem, Cipete, Jakarta Selatan.

JAKARTA - Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya kembali mendatangi sebuah tempat di kawasan Jalan Asem II, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (9/6/2026) menjelang tengah malam. Diduga kehadiran mereka berkaitan dengan penggeledahan terhadap beberapa ruko di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, sebanyak 3 unit bus dan 1 mobil identifikasi Pusident Bareskrim Polri tiba di ruko-ruko kawasan jalan tersebut pada sekira pukul 23.13 WIB. Petugas kepolisian yang salah satunya terdiri dari personel Kortas Tipidkor Polri lantas menyisir ruko-ruko yang ada di kawasan tersebut.

Setidaknya, ada 5 ruko yang berjejer didatangi polisi. Kelima ruko itu lalu dipasang garis polisi (police line) dari ujung ruko ke ujung ruko lainnya.

Belum diketahui ruko-ruko apakah yang didatangi petugas, tetapi salah satu di antaranya terdapat tulisan Tjolo Koffie. Petugas kepolisian tampak ramai melakukan pengamanan dan berkumpul di depan ruko-ruko tersebut.

Awak media tidak diperkenankan terlalu dekat karena dikhawatirkan bisa mengganggu kegiatan kepolisian. Ruko-ruko tersebut tampak tidak berpenghuni, kecuali salah satu ruko yang terdapat penjaganya.

(Rahman Asmardika)

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