PM Singapura Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Berikut Beberapa Ruas Jalan yang Ditutup

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Republik Singapura, Lawrence Wong akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (6/7/2026). Polisi menyebut akan ada sejumlah ruas jalan yang akan dilintasi PM Lawrence Wong beserta rombongan.

“Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Singapura, Y.M Lawrence Wong dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada Minggu-Senin, 5 s.d 6 Juli 2026 pukul 18.00 WIB-selesai,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro Jaya Senin (6/7/2026).

Polisi menyebutkan, akan ada delapan ruas jalan yang akan dilintasi tamu kenegaraan. Delapan jalur tersebut yakni, Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jalan MT. Haryono.

Kemudian, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Karet Pasar Baru Timur III, Jalan Karet Pasar Baru Timur II, Jalan Galunggung dan Jalan Medan Merdeka Barat.

“Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau agar para pengguna jalan untuk tetap patuh dan menjaga keselamatan saat berkendara.

Sebelumnya, pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong akan membahas kerja sama bilateral hingga isu regional dan global.

“Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Lawrence Wong akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 6 Juli 2026, untuk Pertemuan Tahunan Pemimpin Singapura-Indonesia yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto,” tulis laman resmi Kantor PM Singapura yang dilihat Minggu (5/7/2026).

“Ini akan menjadi Pertemuan Pemimpin kedua mereka. Pertemuan Pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral,” sambungnya.