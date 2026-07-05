PM Singapura Kunjungi Indonesia Sore Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan terkaitndengan rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong, ke Indonesia.

Pengumuman rekayasa lalu lintas ini telah diumumkan melalui akun resmi @tmcpoldametro, dimulai sekira pukul 18.00 WIB tepat saat iring-iringan tamu kenegaraan melintas di sejumlah ruas jalan Jakarta menuju Istana Negara.

“Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Singapura, Y.M Lawrence Wong dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan,” tulis keterangan dalam akun tersebut dikutip Okezone, Minggu (5/7/2026).

Beberapa ruas jalan yang akan ditutup sementara, mulai dari Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Karet Pasar Baru Timur III, Jalan Karet Pasar Baru Timur II, Jalan Galunggung, sampai Jalan Medan Merdeka Barat.

“Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas,” tulis kembali akun.