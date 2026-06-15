Kunjungan Presiden Jerman ke Jakarta, Polisi Terapkan Rekayasa Lalin Situasional

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan arus lalu lintas di Jakarta tetap normal meski ada kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia. Penutupan jalan hanya dilakukan secara situasional saat rombongan kenegaraan melintas.

"Ruas jalan mulai dari Halim hingga Semanggi, Sudirman, Thamrin menuju Istana, serta Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal dilakukan rekayasa lalu lintas. Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa penutupan jalur atau jalan dilakukan secara situasional saat rombongan kenegaraan melintas," ujar Budi kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kunjungan Presiden Jerman berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan rombongan VVIP melintas di sejumlah titik mulai dari Halim Perdanakusuma hingga Istana Negara. Untuk itu, Polri bersama TNI telah menyiapkan pengamanan.

"Kegiatan berlangsung pagi hari ini sampai sore hari. Beberapa titik kunjungan antara lain Istana Negara, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan beberapa lokasi lainnya. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya melaksanakan pelayanan pengamanan terkait kedatangan dan agenda kunjungan kenegaraan ini," tuturnya.