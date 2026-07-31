Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral, Perusahaan Rusia Gelar Kontes Unik Minum dari Toilet

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |01:05 WIB
Viral, Perusahaan Rusia Gelar Kontes Unik Minum dari Toilet
Kontes Game of Thrones di Rusia mengharuskan peserta minum dari mangkuk toilet. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah merek perlengkapan kamar mandi di Stavropol, Rusia, baru-baru ini menjadi viral karena menyelenggarakan kontes yang tidak biasa. Kontes yang diberi nama "Game of Thrones" ini mengharuskan orang-orang meminum "minuman bersoda non-alkohol" dari kloset baru menggunakan sedotan besar. Orang yang pertama kali menghabiskan isi wadahnya dinyatakan sebagai pemenang.

Dilansir Oddity Central, diselenggarakan di sebuah toko Domix di kota Stavropol, kompetisi unik ini menantang puluhan peserta untuk minum dari kloset secepat mungkin demi kesempatan memenangkan hadiah 100.000 rubel (sekitar Rp22 juta). Para peserta dibagi menjadi kelompok tujuh orang, dengan peminum tercepat melaju ke babak kedua.

Pada tahap kedua kompetisi, tujuh pemenang dari babak sebelumnya harus duduk di kloset yang tertutup selama mungkin, dan orang terakhir yang bertahan duduk akan dinyatakan sebagai pemenang Game of Thrones yang tidak biasa ini.

Tidak jelas siapa yang mengklaim 100.000 rubel tersebut, tetapi menurut penyelenggara, setelah sepuluh jam kompetisi, hanya dua orang yang berhenti, sementara yang lain terus menahan kebutuhan fisiologis mereka.

Kompetisi yang tidak biasa ini menjadi viral di media sosial, menuai kritik dari masyarakat umum, dengan banyak orang menyebutnya merendahkan martabat.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Toilet Jagat Unik Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/16/3232981//pendiri_telegram_pavel_durov-kJs4_large.jpg
Pendiri Telegram Pavel Durov Didakwa dengan Tuduhan Membantu Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/18/3232631//seekor_beruang_tak_bisa_turun_setelah_memanjat_tiang_listrik-tYTC_large.jpg
Viral Beruang Nyangkut di Atas Tiang Listrik Picu Upaya Penyelamatan Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/16/3229204//vtuber_essie-cMWg_large.jpg
"Kutukan" VTuber Ini Bikin Setiap Tim Piala Dunia yang Dia Dukung Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/18/3228403//pasukan_rusia_mengibarkan_bendera_di_konstantinovka-iQxB_large.jpg
Rusia Klaim Kuasai Benteng Pertahanan Terkuat Ukraina di Konstantinovka, Tewaskan 13.500 Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/612/3228002//air_bersih-jMkC_large.jpg
Bukan Mandi Lama, Ternyata Kebiasaan Ini Jadi Penyebab Pemborosan Air Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/482/3224705//toilet-nakr_large.jpg
Mitos atau Fakta: Bisa Tertular Penyakit Kelamin dari Toilet Umum, Kolam Renang, atau Handuk?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement