Viral, Perusahaan Rusia Gelar Kontes Unik Minum dari Toilet

JAKARTA - Sebuah merek perlengkapan kamar mandi di Stavropol, Rusia, baru-baru ini menjadi viral karena menyelenggarakan kontes yang tidak biasa. Kontes yang diberi nama "Game of Thrones" ini mengharuskan orang-orang meminum "minuman bersoda non-alkohol" dari kloset baru menggunakan sedotan besar. Orang yang pertama kali menghabiskan isi wadahnya dinyatakan sebagai pemenang.

Dilansir Oddity Central, diselenggarakan di sebuah toko Domix di kota Stavropol, kompetisi unik ini menantang puluhan peserta untuk minum dari kloset secepat mungkin demi kesempatan memenangkan hadiah 100.000 rubel (sekitar Rp22 juta). Para peserta dibagi menjadi kelompok tujuh orang, dengan peminum tercepat melaju ke babak kedua.

Pada tahap kedua kompetisi, tujuh pemenang dari babak sebelumnya harus duduk di kloset yang tertutup selama mungkin, dan orang terakhir yang bertahan duduk akan dinyatakan sebagai pemenang Game of Thrones yang tidak biasa ini.

Tidak jelas siapa yang mengklaim 100.000 rubel tersebut, tetapi menurut penyelenggara, setelah sepuluh jam kompetisi, hanya dua orang yang berhenti, sementara yang lain terus menahan kebutuhan fisiologis mereka.

Kompetisi yang tidak biasa ini menjadi viral di media sosial, menuai kritik dari masyarakat umum, dengan banyak orang menyebutnya merendahkan martabat.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.