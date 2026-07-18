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Ada Konser Akbar di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Macet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |12:43 WIB
Ada Konser Akbar di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Macet
Rekayasa lalu lintas (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Konser Akbar Monas 2026 bakal digelar pada Sabtu (19/7/2026) sore. Untuk itu, polisi menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Dalam unggahan Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya disebutkan, konser akbar di Monas berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Sehingga dimungkinkan terjadi perlambatan hingga kemacetan di sejumlah ruas jalan sekitar Monas.

Polisi pun akan menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di jalanan sekitar kawasan Monas.

"Konser Akbar Monas 2026, potensi tingginya intensitas massa di pusat kota. Diinformasikan dimungkinkan akan terjadi perlambatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dan sekitarnya pada hari Sabtu, 18 Juli 2026 mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai," tulis TMC Polda Metro. 

Adapun pola rekayasa arus lalu lintas dilakukan secara situasional di lapangan, yakni di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Medan Merdeka Timur. Masyarakat yang hendak menyaksikan konser diimbau menggunakan moda transportasi umum.

"Guna menghindari kepadatan lalu lintas, masyarakat dan pengguna jalan disarankan untuk menggunakan jalur alternatif atau memanfaatkan moda transportasi umum. Bagi para pengendara yang melintas, dimohon untuk mengikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keamanan bersama," katanya.

(Arief Setyadi )

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