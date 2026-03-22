Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak One Way Arah Jakarta, Simpang Gadog Ditutup Sementara!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |13:00 WIB
Gadog Puncak Bogor ditutup sementara (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki hari kedua perayaan Idul Fitri 1447 H, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, mulai mengalami kepadatan. Rekayasa lalu lintas satu arah (one way) diberlakukan untuk mengurai kemacetan, pada Minggu siang (22/3/2026).

Berdasarkan laporan terkini Jasa Marga pada pukul 11.34 WIB, akses dari ruas Tol Jagorawi menuju Puncak, tepatnya di Simpang Gadog KM 46+500, telah ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan seiring dengan dimulainya penerapan sistem satu arah (one way) yang memprioritaskan kendaraan turun dari arah Puncak menuju arah Gadog/Jakarta.

"11.34 WIB #Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak ditusup sementara, di jalan arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun arah Gadog," tulis Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan wisatawan yang mulai kembali dari kawasan Puncak, serta mengatur arus kendaraan yang datang dari arah Cianjur.

Pengendara yang hendak menuju arah Puncak diimbau untuk bersabar di titik penyekatan atau mencari jalur alternatif hingga jalur kembali dibuka dua arah.
 

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195901/puncak-blEo_large.jpg
Lalin Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor One Way
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194750/megapolitan-YepA_large.jpg
Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah, Catat Rekayasa Lalu Lintasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180/lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516/rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183468/lalu_lintas-E4cu_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Presiden Prabowo, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180202/demo_guru-U1pF_large.jpg
Ada Demo Guru, Jalan Sekitar Patung Kuda Arah Kedubes AS Jakpus Ditutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement