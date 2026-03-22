Jalur Puncak One Way Arah Jakarta, Simpang Gadog Ditutup Sementara!

JAKARTA - Memasuki hari kedua perayaan Idul Fitri 1447 H, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, mulai mengalami kepadatan. Rekayasa lalu lintas satu arah (one way) diberlakukan untuk mengurai kemacetan, pada Minggu siang (22/3/2026).

Berdasarkan laporan terkini Jasa Marga pada pukul 11.34 WIB, akses dari ruas Tol Jagorawi menuju Puncak, tepatnya di Simpang Gadog KM 46+500, telah ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan seiring dengan dimulainya penerapan sistem satu arah (one way) yang memprioritaskan kendaraan turun dari arah Puncak menuju arah Gadog/Jakarta.

"11.34 WIB #Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak ditusup sementara, di jalan arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun arah Gadog," tulis Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan wisatawan yang mulai kembali dari kawasan Puncak, serta mengatur arus kendaraan yang datang dari arah Cianjur.

Pengendara yang hendak menuju arah Puncak diimbau untuk bersabar di titik penyekatan atau mencari jalur alternatif hingga jalur kembali dibuka dua arah.



(Arief Setyadi )

