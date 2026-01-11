Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah, Catat Rekayasa Lalu Lintasnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |13:12 WIB
Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah
Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah/antara
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan. Jalan Haji Nawi yang semula dua lajur, kini jadi satu arah sampai Juli 2026.

Rekayasa lalu lintas di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan ini diberlakukan karena adanya pembangunan sistem tata air.

Dilihat di akun resmi Dishub DKI Jakarta, Minggu (11/1/1026), rekayasa lalin sudah dimulai sejak Sabtu (10/1/2026) kemarin.

"Sehubungan dengan adanya Pekerjaan Lanjutan Tahap 2 Pembagunan Sistem Tata Air di Kawasan Fatmawati, Jl, H. Nawi, Jakarta Selatan, Dishub DKI Jakarta menerapkan Rekayasa Lalu Lintas mulai tanggal 10 Januari - 19 Juli 2026," tulis akun Dishub DKI Jakarta.

Berikut lokasi pengerjaan proyek:

1. Lokasi pekerjaan di Jalan Haji Nawi depan Kyabin Studios; Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi 1 lajur 1 arah;

2. Lokasi pekerjaan di Jalan Haji Nawi depan Kopi Kenangan;Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi 1 lajur 1 arah;

3. Lokasi pekerjaan Jalan Haji Nawi depan showroom BYD; Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi lajur akan menjadi lajur 1 arah;

 

Telusuri berita news lainnya
