JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan. Jalan Haji Nawi yang semula dua lajur, kini jadi satu arah sampai Juli 2026.
Rekayasa lalu lintas di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan ini diberlakukan karena adanya pembangunan sistem tata air.
Dilihat di akun resmi Dishub DKI Jakarta, Minggu (11/1/1026), rekayasa lalin sudah dimulai sejak Sabtu (10/1/2026) kemarin.
Berikut lokasi pengerjaan proyek:
1. Lokasi pekerjaan di Jalan Haji Nawi depan Kyabin Studios; Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi 1 lajur 1 arah;
2. Lokasi pekerjaan di Jalan Haji Nawi depan Kopi Kenangan;Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi 1 lajur 1 arah;
3. Lokasi pekerjaan Jalan Haji Nawi depan showroom BYD; Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi lajur akan menjadi lajur 1 arah;