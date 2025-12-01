Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas

JAKARTA – Polisi akan menerapkan rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa 2 Desember 2025.

Langkah ini dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Reuni 212 yang akan digelar di kawasan Monas. Dimungkinkan akan terjadi kepadatan di ruas jalan tersebut.

"Pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, direncanakan mulai pukul 17.00 WIB hingga kegiatan selesai," tulis akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, Senin (1/12/2025).

Ruas jalan yang terkena pengalihan arus di antaranya:

• Jl. Medan Merdeka Barat

• Jl. Medan Merdeka Selatan

• Jl. Medan Merdeka Timur

• Jl. Medan Merdeka Utara

• Jl. Veteran I, II, dan III

• Jl. Majapahit sisi timur

• Jl. Perwira

• Jl. Budi Kemuliaan (arah Patung Kuda)

• Jl. M.H. Thamrin (Simpang Patung Kuda–Simpang Kebon Sirih)

• Jl. Merdeka Selatan (dari arah Tugu Tani/Kedubes AS)

"Diimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk merencanakan rute alternatif dan mengutamakan keselamatan dengan mematuhi seluruh rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan," imbaunya.

(Arief Setyadi )