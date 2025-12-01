Ada Reuni 212 Besok di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat bakal menggelar kegiatan Reuni 212 di Monas, Jakarta esok hari, Selasa 2 Desember 2025. Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar wilayah tersebut.

“Untuk itu, kami telah menyiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas, di mana diprediksi ataupun dimungkinkan pada saat pelaksanaan — ya kalau di jadwal itu sore, mulai dari sore — dimungkinkan ruas Jalan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan akan terjadi kepadatan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin, Senin (1/12/2025).

Ia pun mengimbau masyarakat Jakarta ataupun yang melaksanakan aktivitas di Ibu Kota untuk bisa menghindari ruas jalan tersebut. Meski begitu, Komarudin mengungkapkan, untuk pengalihan, pihaknya tetap melihat pada kondisi yang berkembang atau situasional. Diskresi itu bakal dilakukan jika jumlah massa cukup besar.

“Kita akan melakukan pengalihan lebih awal. Namun, sekiranya memang nanti hasil pantauan di lapangan masih memungkinkan untuk dilintasi, ini tetap akan kita buka untuk aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Antisipasi dilakukan lantaran Reuni 212 dilaksanakan bersamaan dengan mobilitas masyarakat pulang kantor. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengurai potensi kepadatan.

“Kami berharap nanti para peserta bisa juga ikut mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas kami di lapangan, agar seluruh aktivitas Jakarta bisa tetap berjalan, walaupun ada pengarahan massa yang cukup besar,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )