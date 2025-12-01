Pramono Bakal Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas Besok

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan hadir dalam kegiatan Reuni Akbar 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, besok Selasa 2 Desember 2025.

“Saya rencana hadir undangan (Reuni Akbar) 212,” kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pramono menegaskan bahwa dirinya merupakan gubernur untuk seluruh kalangan. Sehingga, jika ada undangan yang bermanfaat bagi publik, dirinya akan hadir.

“Saya ini gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir,” jelas dia.

Sebelumnya, Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta pada 2 Desember 2025 mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan pagi hari, reuni akbar tahun ini justru digelar sore hari atau ba’da Maghrib.

Ketua Steering Committee (SC) Reuni Akbar 212, KH Ahmad Shobri Lubis menyampaikan bahwa digelarnya kembali Reuni Akbar 212 sebagai bentuk menjaga spirit persatuan dan persaudaraan yang telah terbangun sejak 9 tahun lalu.

“Maka pada tahun ini, tahun 2025 kita tetap mengadakan acara Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2025 tetap di Monas, tempatnya tetap di Monas. Insyaallah ta'ala dimulai waktunya dari ba’da Maghrib,” kata KH Shobri di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu 23 November 2025.