HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |03:02 WIB
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong (Foto: EPA)
A
A
A

Hong Kong – Otoritas anti-korupsi di Hong Kong menangkap lima orang lagi pada Senin (1/12/2025) terkait kebakaran hebat di kompleks apartemen pekan lalu. Sehingga totalnya menjadi 13 orang. Sementara itu, jumlah korban tewas telah mencapai 151 orang dan sekitar 40 penghuni belum ditemukan.

Para pejabat mengatakan, Komisi Independen Anti-Korupsi (ICAC) telah meluncurkan investigasi berskala luas dengan tujuan mengajukan tuntutan pembunuhan terhadap para tersangka, termasuk direktur kontraktor konstruksi utama dan konsultan teknik dari perusahaan konstruksi.

Mereka yang ditangkap meliputi 12 pria dan satu wanita, semuanya berusia antara 44 dan 77 tahun, dengan tokoh-tokoh utama subkontraktor yang bertanggung jawab atas perancah (scaffolding) dan eksterior bangunan termasuk di antara mereka. Bangunan 31 lantai di Wang Fuk Court di New Territories, yang juga rumah bagi 4.600 orang itu tengah direnovasi ketika kebakaran terjadi pada Rabu sore. Kecurigaan tertuju pada perancah bambu dengan setiap bangunan kemudian dibungkus dengan jaring nilon.

Kemarahan publik telah meningkat karena dugaan pelanggaran keselamatan sebelumnya yang dilakukan kontraktor proyek dan penegakan peraturan yang longgar oleh pihak berwenang, setelah terungkap bahwa warga telah mengajukan banyak keluhan selama 12 bulan terakhir.

Kepala Sekretaris Hong Kong, Eric Chan, mengatakan dari pengujian 20 sampel jaring, tujuh di antaranya tidak memenuhi standar tahan api. Dia mengatakan, awalnya jaring tersebut tampak sesuai kode, tetapi ketika pengujian diulang dengan sampel yang diambil dari tempat yang sulit dijangkau, jaring tersebut gagal dalam uji keselamatan.

Halaman:
1 2
      
