Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Hong Kong Bertambah Jadi 146 Orang

JAKARTA – Setidaknya 146 orang diketahui tewas dalam kebakaran dahsyat di apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong. Jumlah korban ini bertambah dari 128 orang yang diumumkan sehari sebelumnya.

Polisi mengumumkan jumlah korban tewas dalam konferensi pers pada Minggu (30/11/2025), seraya memperingatkan bahwa mereka “tidak dapat mengesampingkan kemungkinan adanya korban jiwa lebih lanjut.” Sebanyak 79 orang lainnya luka-luka dan 150 orang masih hilang, kata polisi sebagaimana dilansir BBC.

Tujuh dari delapan blok menara di sebuah perumahan di distrik Tai Po, utara Hong Kong, terbakar dengan cepat pada Rabu. Tuduhan bahwa kebakaran tersebut dipicu oleh bahan-bahan mudah terbakar di bagian luar gedung telah memicu kemarahan dan kekhawatiran.

Ribuan orang berkumpul di kompleks Wang Fuk Court pada Minggu untuk berkabung bagi para korban, dengan antrean mencapai hampir 2 km.