WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 9 Orang, 3 Lainnya Terluka

JAKARTA – Warga Negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam kebakaran gedung apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong, China telah bertambah 2 orang, begitu juga dengan korban luka-luka yang bertambah 1 orang, menurut keterangan Kepolisian Hong Kong yang dikutip Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI). Dengan laporan terbaru ini, jumlah WNI korban tewas dalam insiden ini menjadi 9 orang, dan korban luka-luka menjadi 3 orang.

“Dengan demikian, total jumlah WNI korban meninggal dunia yang telah terkonfirmasi menjadi 9 orang dan korban luka-luka menjadi 3 orang,” demikian keterangan Kemlu RI, Minggu, (30/11/2025).

Hingga Minggu, (30/11/2025) kebakaran ini dilaporkan telah menewaskan setidaknya 128 orang, dengan 83 orang lainnya luka-luka dan 150 orang masih hilang. Insiden ini merupakan kebakaran paling mematikan di Hong Kong dalam hampir 80 tahun terakhir.