Kenang Korban Kebarakan Wang Fuk Cort, Hong Kong Umumkan Masa Berkabung 3 Hari

JAKARTA - Para pejabat Hong Kong pada Sabtu, (29/11/2025) mengheningkan cipta dan memulai masa berkabung tiga hari untuk mengenang mereka yang tewas setelah kebakaran apartmen Wang Fuk Court. Kebakaran itu merupakan yang paling menatikan di Hong Kong dalam hampir 80 tahun.

Setidaknya 128 orang kini diketahui tewas dalam kebakaran yang melanda tujuh blok menara pada Rabu, (26/11/2025). Sebanyak 83 orang lainnya luka-luka dan 150 orang masih hilang.

Delapan orang telah ditangkap atas dugaan korupsi terkait renovasi yang sedang berlangsung di blok-blok tersebut. Tiga orang lainnya telah ditahan sebelumnya atas tuduhan pembunuhan.

Penyebab kebakaran belum diketahui, tetapi para pejabat mengatakan api menyebar dengan cepat ke atas dan di antara blok-blok tersebut karena bahan-bahan mudah terbakar yang diletakkan di bagian luarnya.