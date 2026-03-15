Sejumlah Rumah di Mampang Prapatan Terbakar, 17 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |22:38 WIB
Sejumlah Rumah di Mampang Prapatan Terbakar, 17 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
JAKARTA – Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kuningan Barat I RT 05/01, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Minggu (15/3/2026) malam.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan menerima laporan kejadian tersebut sekitar pukul 18.50 WIB. Dua unit mobil pemadam dengan 10 personel menjadi tim awal yang dikerahkan untuk menangani kebakaran.

"Jumlah objek atau rumah yang terbakar sebanyak tiga rumah," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, proses pemadaman berhasil diselesaikan pada pukul 20.26 WIB setelah petugas mengerahkan sebanyak 17 unit mobil pemadam dengan 68 personel.

